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В России зарегистрировали тест для выявления "британского" штамма COVID-19
Сегодня, 13:02
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В России зарегистрировали тест для выявления "британского" штамма COVID-19

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Тест-система работаем за счет метода полимеразной цепной реакции.

В России появилась тест-система для определения "британского" штамма коронавируса. Об этом сказано на сайте Росздравнадзора.

По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, это первая тест-система, зарегистрированная на территории России. Она разработана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологий. Специалисты выявили высокую эффективность и достоверность результатов. По мнению Росздравнадзора, разработка является большим успехом российских ученых.

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Фото: pixabay

Теги: британский штамм, коронавирус, россия, тест
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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