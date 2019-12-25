Меркель: в некоторых случаях внутри ЕС из-за пандемии приходится вводить погранконтроль

Канцлер Германии заявила о введенных ограничениях на госграницах ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила по итогам саммита ЕС, что в некоторых случаях внутри Евросоюза из-за пандемии приходится вводить пограничный контроль. Власти Германии считают необходимым вводить ограничения на государственных границах в том случае, если в соседних странах или регионах наблюдается стремительно распространяющееся число новых зараженных коронавирусом.

Я, говоря о Германии, объяснила, что в определенных случаях мы вынуждены вводить отдельные ограничения на границах, если речь идет о зонах повышенного риска или о распространении мутаций. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Чиновница пояснила, что местное правительство делает все необходимое, чтобы обеспечить открытое перемещение граждан и товаров. Однако с 11 февраля в стране вводится запрет на въезд с территории Чехии и австрийской федеральной земли Тироль. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение с Чехией и Тиролем из-за распространения в этих регионах новых штаммов COVID-19.

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Фото: phoenix 2