По его словам, Запад постоянно грозит России пальцем.

В ФРГ заявили об усталости России от вечных упреков Запада. С заявлением выступил экс-премьер федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек. Его слова приводит газета Berliner Zeitung.

Похоже, Россия просто устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. Маттиас Платцек, экс-премьер федеральной земли Бранденбург

По его словам, Запад постоянно грозит России пальцем, потому что ему кажется, что он лучше знает "как должен быть организован мир".

Платцек заявил, что речь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на форуме "Потсдамские встречи" в ноябре 2020 года была посвящена тому, что Германия пытается сдерживать Россию. При этом российская сторона выступила за восстановление взаимоуважительного диалога с РФ.

Ранее Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий.

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