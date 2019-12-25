СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой

Материалы дела переданы в компетентные органы Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой. Об этом говорится на официальном сайте надзорного ведомства республики. Чиновники надеются запретить работу Telegram-канала на территории страны.

Следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремистской организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь. пресс-служба СК Белоруссии

В ведомстве напомнили, что редакция издания фактически была создана Степаном Путило. Материалы о признании NEXTA экстремистской передали в соответствующие органы для принятия постановления.

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Фото: YouTube/Юрий Дудь