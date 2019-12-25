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СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой
Сегодня, 16:21
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lesjasap

СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой

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Материалы дела переданы в компетентные органы Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой. Об этом говорится на официальном сайте надзорного ведомства республики. Чиновники надеются запретить работу Telegram-канала на территории страны.

Следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремистской организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь.

пресс-служба СК Белоруссии

В ведомстве напомнили, что редакция издания фактически была создана Степаном Путило. Материалы о признании NEXTA экстремистской передали в соответствующие органы для принятия постановления.

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Фото: YouTube/Юрий Дудь

Теги: nexta, белоруссия, оппозиция, следственный комитет, степан путило, экстремизм
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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