Фильм о Лукашенко "Золотое дно" набрал за два дня более 2,8 млн просмотров

Авторами картины стали белорусские оппозиционеры из Польши.

В сети появилась первая часть фильма "Золотое дно", который рассказывает о коррупции в Белоруссии и роскошной жизни президента Александр Лукашенко. За два дня картина набрала более 2,8 млн просмотров на YouTube.

Расследование выпустила команда блогера Степана Путило, который в настоящий момент объявлен в розыск. Оппозиционеры рассказали о дорогой недвижимости Лукашенко, собственных автопарке и авиапарке, часах и золотых ручках. Кроме того, в фильме говорится о правительственной связи, контрабанде и изъятии машин на таможне, а также о близких друзьях президента Белоруссии.

Авторы фильма считают, что это самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко. Они собрали воедино все – известные и ранее не опубликованные – материалы о семье главы государства.

Новую резиденцию белорусского президента "Дворец независимости" в фильме назвали "храмом тщеславия" с кичливой позолотой в цыганском стиле. Белорусскими "кошельками Лукашенко" оппозиционеры назвали Павла Топузидиса и Алексея Олексина.

Ранее мы писали, что из эфира Comedy Club на ТНТ вырезали шутки Павла Воли про "дворец Путина".

Фото: Видео: YouTube / NEXTA