Из эфира Comedy Club на ТНТ вырезали шутки Павла Воли про "дворец Путина"

На днях в эфир телеканала ТНТ вышла урезанная версия шоу Comedy Club. Из программы намеренно убрали отрезок из выступления Павла Воли о "дворце" действующего главы России Владимира Путина.
Резидент Comedy Club выступил с юмористическим монологом о ненависти в интернете. В частности, он затронул видео-расследование Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике. Никаких комментариев по поводу самого ролика шоумен не дал, однако он высмеял пользователей интернета, которые "определенно знают" является ли Путин владельцем особняка или нет.
С полной версией выступления Павла Воли можно ознакомиться на платформе Premier.
Ранее Манижа объяснила смысл своей песни для "Евровидения".
Фото: Instagram / pavelvolyaofficial
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все