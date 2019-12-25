Из эфира Comedy Club на ТНТ вырезали шутки Павла Воли про "дворец Путина"

Артист затронул в своем выступлении расследование оппозиционера Алексея Навального.

На днях в эфир телеканала ТНТ вышла урезанная версия шоу Comedy Club. Из программы намеренно убрали отрезок из выступления Павла Воли о "дворце" действующего главы России Владимира Путина.

Резидент Comedy Club выступил с юмористическим монологом о ненависти в интернете. В частности, он затронул видео-расследование Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике. Никаких комментариев по поводу самого ролика шоумен не дал, однако он высмеял пользователей интернета, которые "определенно знают" является ли Путин владельцем особняка или нет.

С полной версией выступления Павла Воли можно ознакомиться на платформе Premier.

Ранее Манижа объяснила смысл своей песни для "Евровидения".

Фото: Instagram / pavelvolyaofficial