Заменит ли ИИ человека – в новой комедии "Нейровася" от ТНТ

Главный герой – мент Вася, который не дружит с новыми технологиями и скептически относится к прогрессу. И вот он получает в напарники – нейросеть Свету.

В Петербурге снимают сериал "Нейровася", где одну из главных ролей исполняет искусственный интеллект. Новый комедийный детектив от телеканала ТНТ раскрывает проблему столкновения человеческого и искусственного интеллектов. Владимир Епифанцев играет русского мента Васю, который однажды получает в напарницы нейросеть svt 1.9 или просто "Свету". Сможет ли искусственный интеллект заменить цепкий ум полицейского?

Узнаем – это же интересно, пусть заместит, а мы посмотрим. Если заместит, значит мы и не были никогда живыми, значит мы такие же как и искусственный интеллект. Если нас можно заместить, то чем мы отличаемся? Вот и возникает этот вопрос, самый важный краеугольный вопрос: а кто ты и что ты можешь вообще? Я думаю, что нейросеть делает замечательную работу, для того чтобы человек задался единственно правильным в своей жизни вопросом. Владимир Епифанцев, исполнитель роли полицейского Васи в сериале "Нейровася"

Каждая серия – новое преступление, которое Вася прекрасно раскрывает при помощи искусственного интеллекта. Кроме погонь, перестрелок и задрежаний, сериал будет наполнен хорошим юмором, обещают создатели.

У нас больше строится все на шутках, на юморе, таком добром, позитивном. Сериал достаточно семейный: он не несет какого-то определенного месседжа к какой-то конкретной аудитории, он для всей семьи, для всех, от подростков до пенсионеров. Михаил Тарабукин, актер сериала "Нейровася"

Съемки проходят в "непарадном" Петербурге: в закоулках, дворах, гаражах, а также в уникальных локациях, например, планетарии. ИИ Свету играет Дарья Блохина, в картине также снимаются Анастасия Панина, Светлана Камынина, Юрий Тарасов.

Видео: Piter.TV, трейлер к сериалу "Нейровася" / режиссер Георгий Даниелянц