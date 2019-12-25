Отец, который не принял: актёр Александр Ильин — о роли деревенского родителя и настоящем разговоре "про это самое"

Что будет, если молодой врач вернётся в родное село не хирургом, а сексологом? Новый сериал "Про это самое" на ТНТ — смелая комедия о предрассудках, семейных конфликтах и взрослении.

Александр Ильин, сыгравший отца главного героя, рассказывает, почему его персонаж не готов принять выбор сына и зачем всерьёз говорить о том, что раньше было под запретом.

Александр, ваш персонаж — отец главного героя, который категорически не принимает выбор сына. Как вы для себя объяснили его мотивацию?

Я — человек другого поколения. В советское время, как известно, говорили: "У нас секса нет". Сексология воспринималась как нечто эфемерное, почти поэтическое, и при этом совершенно ненужное. Особенно в деревне, где все друг друга знают — там такие темы и вовсе были под запретом. Поэтому внутренние убеждения моего героя вполне объяснимы: он просто не понимает, как можно принимать то, что выходит за рамки его привычного мира.

Ваш герой довольно эмоционально реагирует на выбор сына. Как бы он повёл себя в другой ситуации, например, если бы Митя решил стать актёром?

Думаю, он отреагировал бы почти так же. Для моего героя важна понятность и "правильность" профессии с его точки зрения. Актёр — это тоже не врач, не инженер, не что-то "надёжное". Такая профессия вызывает у него недоверие, даже тревогу. Поэтому если бы Митя пошёл в актёры — это тоже стало бы для отца ударом. Просто, может, менее острым, чем выбор сексологии. Но неприятие, конечно, осталось бы.

Как вам работалось в коллективе? Кто из актёров особенно вас удивил на площадке?

Все артисты замечательные, так что чему тут удивляться — каждый на своём месте!

Как вы отреагировали, когда впервые прочитали сценарий? Было ли что-то, что удивило или заставило задуматься?

Честно говоря, ничего не смутило и не удивило — просто сразу согласился.

В сериале много о взаимоотношениях родителей и детей. Как, по вашему мнению, можно сохранить тёплые отношения, даже если взгляды на жизнь сильно различаются?

Конечно, можно. И нужно. Даже если взгляды не совпадают, тёплые отношения можно сохранить — было бы желание и уважение друг к другу.

Могли бы вы представить себя на месте вашего героя? Как бы вы лично отнеслись к выбору сына, если бы оказались в такой ситуации?

Я живу в городе, где даже соседи друг друга не знают, и никто особо ни в чью жизнь не лезет. Думаю, в такой обстановке я бы отнёсся спокойнее, чем мой герой. Меня бы это так не волновало — выбор сына остаётся его личным делом.

Какую главную мысль, на ваш взгляд, должен вынести зритель после просмотра сериала?

Главное — нужно понимать и уважать выбор своих детей.

В фильмах и сериалах часто показывают "простую деревенскую жизнь". Насколько реалистично она изображена в этом проекте?

На этот вопрос, думаю, должен ответить сам зритель. У каждого — своё восприятие и свой жизненный опыт.

Юмор — мощный инструмент в разговоре о серьёзных темах. Какую роль он играет в этом сериале?

Положительную. Он помогает говорить о непростых вещах проще, мягче — и при этом не теряет глубины.

В сериале Петербург становится отправной точкой для главного героя. Как вы считаете, этот город действительно меняет людей?

Не только Петербург — любой большой город в чём-то меняет человека, особенно если он приехал из деревни. И, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Суета, темп, другие ценности — всё это влияет.

Как часто вы бываете в Петербурге, и хочется ли возвращаться туда снова?

Когда я работал в театре, мы каждый год проводили по месяцу в Петербурге на гастролях. Это был особенный период — насыщенный, живой. Город впитывался в душу постепенно: прогулки, репетиции, встречи с публикой… Он мне действительно близок, можно сказать — почти родной. Там особая энергетика, которую трудно передать словами. И да, возвращаться туда всегда приятно — как к старому доброму другу.

Фото: ТНТ; из личного архива Александра Ильина