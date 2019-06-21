Петербургский актер Филипп Ершов — в главной роли в премьере ТНТ

Проект подготовлен студией "Красный квадрат" и включает 17 серий по 24 минуты.

Уже сегодня, 14 апреля, в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Пожить как люди" — ироничной истории о семье, которая неожиданно оказывается в роскошном особняке миллиардера. Главную роль в проекте исполнил петербургский актер Филипп Ершов — он играет амбициозного менеджера Степана Грачёва, чья размеренная жизнь внезапно превращается в хаос.

Вместе с Филиппом Ершовым в сериале снялись Кузьма Сапрыкин, Ника Вигель, Анна Ардова, Ян Цапник, Алексей Шевченков, Наташа Бардо, Никита Тарасов и другие. Проект подготовлен студией "Красный квадрат" и включает 17 серий по 24 минуты.

Сюжет закручивается вокруг Степана, которому неожиданно доверяют присмотреть за элитным домом своего начальника. Но вместо спокойного отдыха в интерьерах класса люкс, герой сталкивается с настоящим безумием: в особняк приезжают его семья — сестра с сомнительной репутацией, брат-гопник, эксцентричная мать и хитроумный отец. Пока Степан мечтает избавиться от непрошеных гостей, он случайно оказывается в любовном треугольнике — а затем узнаёт, что хозяин дома задерживается ещё на три недели.

Режиссёром сериала выступил Алексей Зотов ("Детективное агентство Мухича", "Политех"), сценарий написал Артём Косов ("Пять копеек", "Фарма"). Оператор-постановщик — Алексей Гопша, композитор — Константин Михайлов. Генеральными продюсерами стали Роман Атанесян и Илья Кривицкий.

Для меня всегда в приоритете комедия. Зритель, включая телевизор, хочет в первую очередь повеселиться — пришёл с работы, устал, а тут смешное кино, которое поднимает настроение. Но мне с каждым проектом всё интереснее "углублять" комедии: добавлять в них драму, сатиру, смыслы. Так и получилось с "Пожить как люди" — на первом плане комедия, но за ней прячется история с более глубоким подтекстом. Когда я понял, чего на самом деле хочет Стёпа, в голове всё сложилось. Это не просто весёлая история про деревенскую семью в особняке, а рассказ про принятие себя. Алексей Зотов, режиссёр-постановщик

"Пожить как люди" — это не просто комедия, это история о семье, дружбе и поиске своего места в жизни. Зрители увидят, как наши герои учатся быть настоящими и открытыми, что вдохновит их на собственные перемены. Мы затрагиваем важные темы,которые волнуют людей всех возрастов: дружбу, любовь и поиск себя, при этом смешивая юмор с серьезными моментами. Кроме того, в сериале много ярких персонажей, которые вызывают симпатию. Я уверен, что зрители будут следить за развитием событий и захотят увидеть, как наши герои справляются с трудностями и находят счастье в простых вещах. Кузьма Сапрыкин, исполнитель роли Виталика

В нашем сериале каждый герой пытается прожить чужую жизнь, но неизменно возвращается к себе настоящему. Мне кажется, зрителям будет интересно наблюдать, как эти персонажи пытаются "пожить как люди. Филипп Ершов, исполнитель роли Степана

Это классическая комедия — чуть зазевался, и уже в твоём особняке кто-то пьёт твоё вино, спит в твоей кровати и вообще живёт твоей жизнью. Гераклий Корнеев — человек, который привык, что всё идёт по его правилам. Но стоит ему отвернуться, как начинается карнавал самозванцев. Интересно, как он с этим разберётся… хотя, зная его характер, не позавидуешь тем, кто попадётся под горячую руку! Ян Цапник, исполнитель роли Гераклия Корнеева

Очарование этого сериала заключается в сочетании авантюризма и семейных ценностей. Несмотря на то что наши герои — авантюристы, желающие пожить на широкую ногу, как богатые люди, они остаются обычной любящей семьей, где царит дружба и забота друг о друге. Эта комедия будет интересна зрителям разных поколений благодаря своей простоте и душевности, позволяя каждому увидеть в ней частичку своей жизни и объединяя в восприятии общие ценностей семейной жизни. Анна Ардова, исполнительница роли Людмилы

Этот проект- о любви к семье. О том, как важно просить помощь и помогать своим близким в разных ситуациях, да,мы все бываем не идеальными, но только семья нас принимает такими, какие мы есть. Ника Вигель, исполнительница роли Светы

Премьера сериала "Пожить как люди" – сегодня, 14 апреля, в 20:00 на ТНТ.

Фото: ТНТ