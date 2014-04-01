Полномочия ветвей власти республики будут определены до конца 2021 года.

Белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что после конституционной реформы президент сохранит основные полномочия. Об этом спикер сообщил коллегам на совещании, посвященном вопросам перераспределения должностных обязанностей между органами государственной власти. Он призвал определиться с полномочиями ветвей власти до конца текущего года.

У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске уточнили, что полномочия должны видоизменяться "эволюционным процессом". Однако проект новой Конституции необходимо завершить до того момента, когда документ будет направлен на референдум.

Лукашенко заявил о враждебных силах в Белоруссии.

Фото: Telegram/Пул Первого