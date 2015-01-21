В Минске Лукашенко встретился с губернатором Приморья.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владивосток "не чужой город для белорусов". Об этом политик сообщил на личной встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко. По мнению властей Минска, российский регион уже давно является перспективным партнером для республики.

Наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля. Александр Лукашенко, белорусский политик

Политик напомнил, что после его встречи с Кожемяко, которая состоялась в конце прошлого года, стороны активизировали деловые контакты. Состоялись две рабочие группы по вопросам сотрудничества, в Приморье приезжали белорусские бизнесмены. Лукашенко призвал развивать инфраструктурные объекты и взаимную торговлю. Минск готов поставлять региону технологии в области промышленности, сельского хозяйства и пассажирского транспорта.

По дороге к Минску заметили военную технику.

Фото: Telegram/Пул Первого