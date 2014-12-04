СМИ: также проверяются квартиры журналистов портала.

Белорусские силовики пришли в офис портала tut.by. Об этом рассказали представители издания. По информации от сотрудников СМИ, ими заинтересовался департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля республики. Также представители закона проверяют квартиры журналистов.

Сразу несколько редакторов tut.by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе - к главному редактору Марине Золотовой. заявление портала tut.by

Известно, что сотрудники, находившиеся в офисе в момент начала обысков, не отвечают на звонки руководства и коллег. В Комитете госконтроля Белоруссии на данный момент официально не прокомментировали ситуацию.

"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году.

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