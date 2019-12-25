"Ъ" узнал детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году

Лидер Белоруссии может посетить Москву в мае.

"Ъ" узнал детали третьего визита Александра Лукашенко в Россию в этом году. Журналисты издания со ссылкой на собственные источники объяснили, что глава Белоруссии может прибыть в Москву до конца мая. У него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным СМИ, стороны договорились "о скорой встрече" во время телефонных переговоров еще в начале мая. Такими данными о разговоре политиков поделились минские представители.

Государственные структуры Минска и РФ, по сведениям "Коммерсанта", готовятся к встрече двух лидеров. В Кремле уточнили, что не планируют обнародовать точную дату встречи, как и место.

Напомним, что планируемый визит белорусского лидера в России будет его третьим визитом в страну с начала текущего года. Ранее обсуждения между Лукашенко и Путиным велись "с глазу на глаз". Аналогичного формата стороны будут придерживаться и в этот раз.

В Белоруссии планируют ограничить законодательную функцию президента.

Фото: Telegram/Пул Первого