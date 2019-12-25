Против сотрудников Tut.by завели дело об уклонении от уплаты налогов

В КГК объяснили, с чем связаны обыски в офисах и квартирах представителей портала.

Против сотрудников Tut.by завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом рассказали представители республиканского Комитета государственного контроля. Известно, что в 2019 году СМИ получило статус резидента Парка высоких технологий. В финансовом департаменте КГК уточнили, что портал получал выручку, которая не обусловлена деятельностью, разрешенной для таких резидентов.

В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. сообщение КГК

Напомним, что около 11:40 утра 18 мая по московскому времени сайт портала Tut.by перестал открываться. Позже соучредитель интернет-издания Кирилл Волошин объяснил журналистам, что правоохранители заблокировали домен.

Лукашенко поручил разработать новое положение о деятельности Совбеза Белоруссии.

Фото: Telegram/TUT.BY новости