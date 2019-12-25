В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС республики

В мероприятиях будет задействовано свыше 500 солдат.

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил республики. Об этом журналистов проинформировали представители местной Минобороны. Ведомство ссылается на заявление начальника РВ и артиллерии Геннадия Козловского.

После мероприятий по подготовке к учениям силы ракетных подразделений направятся к военным полигонам для выполнения учебно-боевых задач. В операциях будут задействованы системы залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". В общей сложности военные анонсировали участие более 500 человек личного состава ВС Белоруссии и до сотни единиц техники. Проверка сил завершится контрольными стрельбами.

Против сотрудников Tut.by завели дело об уклонении от уплаты налогов.

Фото: Telegram/Министерство обороны Республики Беларусь