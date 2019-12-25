Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Нарушение государственной границы РФ не было выявлено.

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота РФ.

Согласно данным ведомства, 26 мая норвежское воздушное судно приближалось к границе России над акваторией Баренцева моря. Для перехвата в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. из сообщения пресс-службы СФ

Уточняется, что после выполнения задачи российское воздушное судно успешно вернулось на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.

Ранее СМИ сообщали, что "Сухой" разработает легкий истребитель пятого поколения.

Фото: Минобороны РФ