Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30СМ

Российские летчики уничтожили беспилотный летательный аппарат противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-30СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили беспилотный летательный аппарат противника. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Кроме того, экипаж Су-30СМ произвел патрулирование заданного района и обеспечили прикрытие действий авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее Минобороны заявило о поражении вертолетом Ка-52М подразделения ВСУ в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России