  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:21
26
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30СМ

0 0

Российские летчики уничтожили беспилотный летательный аппарат противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-30СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили беспилотный летательный аппарат противника. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Кроме того, экипаж Су-30СМ произвел патрулирование заданного района и обеспечили прикрытие действий авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее Минобороны заявило о поражении вертолетом Ка-52М подразделения ВСУ в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-30см
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии