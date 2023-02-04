МО РФ заявило о поражении вертолетом Ка-52М подразделения ВСУ в зоне спецоперации

"Центр" выполнил боевую задачу на СВО.

Российский боевой экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М при армейской авиации поразил неуправляемыми ракетами (НАР) замаскированные подразделения Вооруженных сил Украины, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие отметили, что задача реализована представителями "Центральной" группировки ВС РФ. По завершению воздушного удара летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета. Весь полет прошел в штатном режиме.

Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели НАР с кабрирования. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования. командир вертолета Ка-52М Олег

Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России