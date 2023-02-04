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МО РФ заявило о поражении вертолетом Ка-52М подразделения ВСУ в зоне спецоперации

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"Центр" выполнил боевую задачу на СВО.

Российский боевой экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М при армейской авиации поразил неуправляемыми ракетами (НАР) замаскированные подразделения Вооруженных сил Украины, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие отметили, что задача реализована представителями "Центральной" группировки ВС РФ. По завершению воздушного удара летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета. Весь полет прошел в штатном режиме. 

Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели НАР с кабрирования. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования.

командир вертолета Ка-52М Олег

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, всу, ка-52, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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