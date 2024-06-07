Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ

В Минобороны России рассказали о работе "Днепра" на СВО.

Российские артиллеристы из группировки войск "Днепр" поразили в зоне проведения специальной военной операции минометный расчет Вооруженных сил Украины, находившийся в лесополосе, севернее населенного пункта Работино на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили, что в процессе дальнейшей воздушной разведки целей подразделением дронов, специалисты нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти бойцов армии киевского режима.

Расчет 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", поразил минометный расчет ВСУ из гаубицы Д-20 калибра 152-миллиметров. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ на Запорожье и в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России