Российские артиллеристы из группировки войск "Днепр" поразили в зоне проведения специальной военной операции минометный расчет Вооруженных сил Украины, находившийся в лесополосе, севернее населенного пункта Работино на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили, что в процессе дальнейшей воздушной разведки целей подразделением дронов, специалисты нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти бойцов армии киевского режима.
Расчет 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", поразил минометный расчет ВСУ из гаубицы Д-20 калибра 152-миллиметров.
пресс-служба Минобороны РФ
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ на Запорожье и в Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
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