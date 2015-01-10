  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:33
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ на Запорожье и в Херсонской области

0 0

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской и Херсонской областях. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Военнослужащие нанесли поражение формированиям 141 пехотной бригады, 35 бригады морской пехоты и 121 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Пятихатки, Мыловое, Новотягинка и Ингулец.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

МО РФ сообщило об ударе по замаскированной технике ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, роман кодрян, сво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии