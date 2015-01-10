Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской и Херсонской областях. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Военнослужащие нанесли поражение формированиям 141 пехотной бригады, 35 бригады морской пехоты и 121 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Пятихатки, Мыловое, Новотягинка и Ингулец.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

МО РФ сообщило об ударе по замаскированной технике ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России