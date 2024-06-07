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МО РФ сообщило об ударе по замаскированной технике ВСУ

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В Минобороны страны рассказали о работе "Востока" на СВО.

Российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 совершили воздушный удар фугасными авиационными бомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины, размещенным в зоне ответственности "Восточной" группировки войск страны. В пресс-службе министерства по обороне отметили, что удар наносился снарядом с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такое решение позволило военнослужащим не входить в зону поражения противовоздушных систем армии киевского режима.

Летный состав на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что по завершению успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов ВСУ, российские экипажи вернулись на аэродром вылета. 

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-34
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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