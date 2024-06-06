Стрельба по имитированной воздушной цели была проведена двумя артиллерийскими комплексами.

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Стрельба по имитированной воздушной цели была проведена артиллерийским комплексом АК-192М. Также был задействован зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш". Отмечается, что в ходе стрельб отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении артиллерийского огня.

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Видео: Минобороны России