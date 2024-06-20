ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российский многоцелевой боевой самолет Су-30СМ от Воздушно-космических сил страны ликвидировал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), находившийся в зоне ответственности "Центральной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве пояснили, что экипажи истребителей дополнительно отработали патрулирование в указанном районе и прикрытие действий воздушных средств бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации.

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника. пресс-служба Минобороны РФ

Летчик Су-30СМ по имени Владислав заметил, что пилоты успешно выполнили взлет, набор высоты, а затем совершили выход в заданный район специальной военной операции. Самолеты совершили удары по цели противника благодаря командам, поступивши от пункта наведения. По завершению атаки был совершен противоракетный маневр, чтобы избежать действия вражеской противовоздушной защиты.

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Фото и видео: Минобороны России