Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что сорваны попытки усиления Вооруженными силами Украины передовых позиций и ротации личного состава, размещенного в районах населенных пунктов Новодонецкое, Марфополь и Черивное.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником.... Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Дополнительно артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты, места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны армии киевского режима, размещенные в районах Павловки, Шевченко, Владимировки и Марфополя. За минувший день военнослужащие ликвидировали 120 человек ВСУ убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, буксируемую гаубицу FH-70 британского изготовления, три единицы автомобильной техники, шесть дронов самолетного типа и два полевых склада со снарядами.

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Фото и видео: Минобороны России