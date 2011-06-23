Минобороны показало кадры учений Тихоокеанского флота на Камчатке

В ходе учения по преодолению района с минной опасностью тральщики обеспечили проводку отрядов кораблей за тралами.

Минобороны показало кадры плановых двусторонних учений Тихоокеанского флота на Камчатке.

Корабельные тактические группы соединения вышли из пункта базирования, отработав вывод сил из-под удара условного противника. В ходе учения по преодолению района с минной опасностью тральщики обеспечили проводку отрядов кораблей за тралами. В военном ведомстве отметили, что к учениям также привлекли морскую авиацию, которая осуществляла поиск подводных лодок и кораблей вероятного противника в море.

Ранее в Минобороны сообщили, что подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит".

Видео: Минобороны России