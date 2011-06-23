Минобороны показало кадры учений Тихоокеанского флота на Камчатке

Минобороны показало кадры плановых двусторонних учений Тихоокеанского флота на Камчатке.
Корабельные тактические группы соединения вышли из пункта базирования, отработав вывод сил из-под удара условного противника. В ходе учения по преодолению района с минной опасностью тральщики обеспечили проводку отрядов кораблей за тралами. В военном ведомстве отметили, что к учениям также привлекли морскую авиацию, которая осуществляла поиск подводных лодок и кораблей вероятного противника в море.
Ранее в Минобороны сообщили, что подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит".
Видео: Минобороны России
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