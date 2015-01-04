В Минобороны показали боевую работу истребителей Су-30 на спецоперации

Кадры с самолетами распространило Минобороны России.

Экипажи российских истребителей Су-30СМ ежедневно выполняют результативные боевые вылеты в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими кадрами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что самолеты прикрывают штурмовую и бомбардировочную авиацию, сопровождают вертолеты Воздушно-космических сил РФ.

Мы осуществляем подготовку их на земле, заправляем топливом, подвешиваем средства поражения, проводим более углубленное обслуживание. Как говорится, победа в воздухе куется на земле. И в этом мы принимаем участие на 100% Андрей, инженер Су-30СМ

В профильном ведомстве уточнили, что одним своим появлением в воздушном пространстве Су-30 заставляют местных националистов оставаться на земле, так как украинские представители опасаются поднимать в небо собственные самолеты.

Минобороны России сообщило о поражении гаубицами Д-30 украинской ДРГ.

Фото и видео: Минобороны России