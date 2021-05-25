Минобороны России сообщило о поражении гаубицами Д-30 украинской ДРГ

Задачи выполнены бойцами "Севера" в зоне СВО.

Российские боевые расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 от "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции уничтожили замаскированные позиции и диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. Такие данные журналистам предоставили представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве отметили, что военнослужащие продолжают выполнять огневые задачи по ликвидации бронированной техники, складов со снарядами, укрепленных позиций местных националистов.

От разведчиков поступил сигнал об обнаружении взводного опорного пункта, военной техники и живой силы противника. На противника обрушиваются осколочно-фугасные снаряды. Плотный огонь не оставляет врагу шансов выполнить задуманное. пресс-служба Минобороны РФ

Отечественная артиллерия в круглосуточном режиме работает в непростых условиях. Специалисты уточнили, что все навыки, начиная от расчета установок цели и нанесения огневого поражения противнику отработаны до автоматизма, на выполнение задач уходит несколько минут.

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Фото и видео: Минобороны России