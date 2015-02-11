  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ

0 0

Потери противника составили более 500 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовой бригады украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад".

В ходе боевых действий российские войска нанесли поражение формированиям семи бригадам противника  в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратаки, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии