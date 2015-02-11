Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовой бригады украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад".
В ходе боевых действий российские войска нанесли поражение формированиям семи бригадам противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ.
Видео: Минобороны России
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