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Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ

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Удар по позициям ВСУ нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. После выполненной боевой задачи экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся в место дислокации.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в ЛНР схрона ВСУ с противотанковыми минами.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, ми-28нм, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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