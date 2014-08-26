Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ми-28НМ

Удар по позициям ВСУ нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. После выполненной боевой задачи экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся в место дислокации.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в ЛНР схрона ВСУ с противотанковыми минами.

Видео: Минобороны России