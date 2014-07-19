Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ЛНР схрона ВСУ с противотанковыми минами

Военнослужащие раскрыли подробности операции, проведенной в ЛНР.

Саперы из "Южной" группировки российских войск уничтожили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с противотанковыми минами и переносными противотанковыми ракетными комплексами. Задача выполнена на территории Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Частично опасные находки военнослужащие нашли в хозяйственном помещении здания, которое владельцы оставили. Арсенал был скрыт от глаз. Однако специалисты обнаружили кладку в углублении пола. В ней находились 10 противотанковых мин и взрыватели к ним. Дополнительно там размещались два ПТРК.

Саперы инженерного подразделения в ходе обследования одного из освобожденных от украинских войск населенного пункта обнаружили там схрон с взрывоопасными предметами и противотанковыми ракетными комплексами. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что еще несколько противотанковых комплексов российские саперы выявили в обломках рухнувшей стены частного дома. Бойцы уточнили, что такие сведения указывают на то, что в данном здании укрывался противотанковый расчет армии киевского режима. На это же указывает найденная в схроне форма Вооруженных сил Украины.

Минобороны России сообщило о поражении вертолетом Ми-35М опорных пунктов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России