Задача выполнена силами "Севера" в зоне СВО.

Российский экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины, находившиеся в зоне ответственности "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что полет состоялся в штатном режиме.

Отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. <…> По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что после выполнения задачи летчики осуществили противоракетный маневр. Они применили бортовой комплекс обороны, после чего успешно вернулись на аэродром вылета. Командир вертолета по имени Александр объяснил журналистам, что пилоты отработали по объектам противника объемно-детонирующими боеприпасами, затем выполнили противоракетный маневр.

МО РФ сообщило об уничтожении позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки.

Фото и видео: Минобороны России