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ЗРК "Штиль" с "Адмирала Эссена" сбил "Прогресс"

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Россия отработала ликвидацию ракет в Черном море.

Зенитный ракетный комплекс "Штиль" успешно сбил запущенную береговым комплексом "Утес" ракету "Прогресс". Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Минобороны России. Военные объяснили, что тренировка проводилась в акватории Черного моря.

В сообщении к ролику отмечается, что в учениях были задействованы силы противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен". Расчеты успешно взяли воздушную цель на сопровождение, а после уничтожили ее на заданной дистанции, а также в небе. За маневрами военные следили при помощи беспилотного летательного аппарата.

Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС.

Видео: YouTube/Минобороны России
 

Теги: адмирал эссен, зрк, прогресс, штиль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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