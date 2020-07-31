ЗРК "Штиль" с "Адмирала Эссена" сбил "Прогресс"

Россия отработала ликвидацию ракет в Черном море.

Зенитный ракетный комплекс "Штиль" успешно сбил запущенную береговым комплексом "Утес" ракету "Прогресс". Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Минобороны России. Военные объяснили, что тренировка проводилась в акватории Черного моря.

В сообщении к ролику отмечается, что в учениях были задействованы силы противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен". Расчеты успешно взяли воздушную цель на сопровождение, а после уничтожили ее на заданной дистанции, а также в небе. За маневрами военные следили при помощи беспилотного летательного аппарата.

Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС.

Видео: YouTube/Минобороны России

