Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен

Энтони Блинкен ответил на претензии американских конгрессменов по санкциям против проекта российского газопровода.

Государственный секретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен. Об этом Энтони Блинкен сообщил члена Палаты представителей в рамках своего выступления. Чиновник не ответил прямо на призыв конгрессменов ввести ограничения против 15 судебных инстанций, связанных, по мнению американских законодателей, с реализацией проекта российского газопровода в Европу.

Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в феврале текущего года Госдепартамент представил доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. В результате Белый дом внес в список санкций по закону об обеспечении энергобезопасности трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС. Однако к этому моменту оба "фигуранта" уже были под санкциями по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Эта ситуация вызвала критику среди конгрессменов. Они заявили, что США предпринимают недостаточные шаги для того, чтобы остановить строительство газопровода.

Фото: YouTube/PBS NewsHour