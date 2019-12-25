Конгрессмены раскритиковали Блинкена за санкции по "Северному потоку — 2"

Заявления Госдепа о том, что ведомство выступает против строительства газопровода, не подкрепляются действиями.

Конгрессмены раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за санкции по "Северному потоку — 2". Законодатели считают, что ограничения были реализованы недостаточно.

Если мы позволим достроить трубопровод, то это будет огромной победой для Путина. Майкл Маккол, старший республиканец комитета по иностранным делам

По его мнению, заявления Госдепа о том, что ведомство выступает против строительства газопровода, не подкрепляются действиями.

Ранее в Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2".

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