Перт Наимский рассказал о будущем российского трубопровода в ФРГ.

В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2". Об этом в эфире местного радио сообщил омбудсмен правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский. Чиновник заметил, что Варшава регулярно предпринимала попытки остановить процесс или замедлить его. К аналогичным действия страна призывала союзников в Европе, а также на Западе.

Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен...Есть еще многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации. Перт Наимский, уполномоченный правительства Польши

Напомним, что российский трубопровод "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность достигнет 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Голубое топливо будет проходить от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Вашингтон активно выступает против реализации проекта, так как пытается продвигать в Европу собственный сжиженный природный газ. В декабре 2019 году США ввели санкции, из-за которых швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубопровода.

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