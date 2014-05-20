Теперь вакцину рекомендовано использовать людям до 70 лет.

Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca. Об этом на брифинге журналистам рассказал официальный представитель Минздрава Войцех Андрусевич. По данным чиновника, эксперты рекомендуют ставить прививку от коронавируса данным препаратом людям до 70 лет. Ранее использование разрешалось для людей до 65 лет, а в самом начале - только до 60 лет.

Медицинский совет рекомендовал применение вакцины AstraZeneca для лиц до 69-го года жизни. Группа по вопросам вакцинации при министре здравоохранения также рекомендует эту вакцину для людей до 70-го года жизни. Войцех Андрусевич, официальный представитель Минздрава Польши

Напомним, что в настоящее время в Польше проходит массовая вакцинация препаратом AstraZeneca. Ей в стране прививают учителей.

В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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