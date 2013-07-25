За последние сутки в стране зафиксировано наиболее число инфицированных коронавирусом за 2021 год.

В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом в эфире Польского радио сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский. Чиновник заявил, что за последние сутки в стране зафиксировано наибольшее число заразившихся инфекцией за период с начала текущего года.

К сожалению, ситуация не выглядит хорошо. Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч пациентов, причем сильно. Точные данные - 12 146 новых заражений. Адам Недзельский, глава Минздрава Польши

Новые ограничения по стране будут связаны с перемещением граждан на южной границе со Словакией и Чехией. Также правительство намерено запретить использовать шарфы и пластиковые щитки в качестве заменителей медицинских масок. Отдельные ограничения коснутся регионов. По словам министра, худая эпидемиологическая обстановка сейчас регистрируется в Варминьско-Мазурском воеводстве. Там могут вновь перевести детей на дистанционное обучение.

Польша будет требовать отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну на всех границах.

Фото: Pixabay.com