По последним оценкам, поставки российского газа в Польшу в январе выросли примерно на 90%.

В Польше указали на незаменимость "Северного потока – 2" для Европы. С подобными комментариями выступают читатели газеты Interia.

Они высмеивают кабмин Польши из-за новости о рекордном объеме поставок газа из России в Европу. По их мнению, это лишь подтверждает важность СП-2 для европейских стран.

По последним оценкам, поставки российского газа в Польшу в январе выросли примерно на 90%.

Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше. комментаторы газеты Interia

Ранее Путин объяснил роль Украины в деле "Северного потока-2".

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