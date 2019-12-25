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В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Сегодня, 11:55
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matveyvn

В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы

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По последним оценкам, поставки российского газа в Польшу в январе выросли примерно на 90%.

В Польше указали на незаменимость "Северного потока – 2" для Европы. С подобными комментариями выступают читатели газеты Interia.

Они высмеивают кабмин Польши из-за новости о рекордном объеме поставок газа из России в Европу. По их мнению, это лишь подтверждает важность СП-2 для европейских стран.

По последним оценкам, поставки российского газа в Польшу в январе выросли примерно на 90%.

Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше.

комментаторы газеты Interia

Ранее Путин объяснил роль Украины в деле "Северного потока-2".

Фото: pixabay.com

Теги: газ, польша, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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