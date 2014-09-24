Президент напомнил, что РФ пришлось заключить контракт с Киевом на транзит газа.

Владимир Путин объяснил роль Украины в деле "Северного потока-2". Об этом российский президент сообщил на видеоконференции с представителями Государственной Думы РФ. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия-24".

По мнению политика, роль соседнего государства заключается в том, что противники Российской Федерации пытаются заставить "заплатить" за такой геополитический проект как "Украина". Глава государства не стал уточнять, каких именно противников имеет в виду.

Напомним, приостановка строительства проекта "Северный поток-2" произошла в конце 2019 года из-за санкций США. Из-за этого Москве пришлось подписать с Киевом пятилетний контракт на транзит газа через страну. В 2020 году подрядчики уложили только три километра трубопровода в немецком шельфе. В феврале к работам подключилась баржа "Фортуна". Этот участок предположительно будет завершен к апрелю текущего года.

Путин оценил идею продовольственных сертификатов.

Видео: Youtube/Россия 24