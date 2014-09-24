Политик считает, что вопрос не стоит так остро, как это было в начале пандемии.

Российский президент Владимир Путин оценил идею продовольственных сертификатов. Об этом политик сообщил на видеоконференции с главами фракций Государственной Думы России. По мнению спикера, необходимо подумать над введением таких сертификатов, хотя на данный момент это не столь актуальный вопрос, как был в период пандемии.

Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно Владимир Путин, президент РФ

Политик прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса. Путин напомнил, что в России кроме малого бизнеса есть также индивидуальные предприниматели. Глава РФ считает, что в рамках действующей правовой базы можно подумать над организацией семейного предпринимательства.

Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России.

Видео: Youtube/Россия 24