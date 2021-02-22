Польша будет требовать отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну на всех границах

Адам Недзельский заявил о новом правиле для прибывающих в страну.

Польша будет требовать отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну на всех государственных границах (как на западной, так и на южной). Об этом в эфире местного телеканала TVN24 сообщил министр здравоохранения

Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны Адам Недзельский, глава Минздрава Польши

Чиновник уточнил, что пограничная служба заявила, что ей необходимо минимум 48 часов для того, чтобы достигнуть оперативной готовности на отдельных таможенных пунктах. В том случае, если въезжающий на территорию страны человек не будет иметь теста на коронавирус, то его отправят на 10-дневную изоляцию.

Напомним, что Варшава с 15 марта закрыла въезд в страну из всех государств, не входящих в ЕС. Исключением являются только экстренные случаи.

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Видео: tvn24.pl