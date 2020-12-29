Мария Захарова прокомментировала желание Варшавы демонтировать памятник советским парашютистам.

МИД РФ: планы Польши убрать памятник парашютистам нарушают обязательства по мемориалам. Об этом на брифинге с журналистами 15 января рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. По словам спикера, Варшава нарушает межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, подписанное в 1994 году.

Обращаем внимание Варшавы, что данный мемориальный объект включен в подготовленный совместно польской и российской сторонами перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Польша планирует снести или обезличить памятник советским и польским парашютистам, расположенный около населенного пункта Соколово в Великопольском воеводстве. Ранее монумент был частично разрушен, с него убрали фамилии военных и надписать, которая рассказывала о подвиге солдат. Россия требует от Варшавы исполнения взятых обязательств по сохранению мемориалов и возвращения памятнику первоначальный вид.

Захарова: Россия осуждает акты вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии.

Видео: МИД России