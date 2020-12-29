Захарова: Россия осуждает акты вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии

В МИД РФ прокомментировали акт вандализма в чешском городе Острава.

Россия осуждает акты вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила журналистам в рамках еженедельного брифинга от 15 января. Дипломаты надеются на то, что иностранное правительство примет необходимые меры для того, чтобы аналогичные инциденты не происходили.

Мы решительно осуждаем совершенные 5 января в пригороде чешского города Острава возмутительные акты вандализма в отношении памятника красноармейцам, которые освобождали этот регион в апреле 1945-го Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В российском МИД рассчитывают на то, что ответственные за вандализм в отношении памятника будут наказаны.

Захарова: ФРГ рассчитывает укрепить доминирование Запада путем нападок на Россию.