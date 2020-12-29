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Захарова: Россия осуждает акты вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии
Сегодня, 12:24
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lesjasap

Захарова: Россия осуждает акты вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии

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В МИД РФ прокомментировали акт вандализма в чешском городе Острава.

Россия осуждает акты вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила журналистам в рамках еженедельного брифинга от 15 января. Дипломаты надеются на то, что иностранное правительство примет необходимые меры для того, чтобы аналогичные инциденты не происходили.

Мы решительно осуждаем совершенные 5 января в пригороде чешского города Острава возмутительные акты вандализма в отношении памятника красноармейцам, которые освобождали этот регион в апреле 1945-го

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В российском МИД рассчитывают на то, что ответственные за вандализм в отношении памятника будут наказаны. 

Захарова: ФРГ рассчитывает укрепить доминирование Запада путем нападок на Россию.

Теги: вандализм, мария захарова, мид, острава, чехия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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