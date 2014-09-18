Жертвами аварии стали шестеро пассажиров.

Число пострадавших в ДТП с украинцами в Польше возросло до 35 человек. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. Он уточнил, что на маршруте Познань-Херсон пострадал рейсовый автобус. Ранее было известно только о 15 раненых и шести погибших.

ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь, написал он в субботу в Twitter. В аварии, которая произошла вблизи города Кашице, погибли шесть граждан Украины. Олег Николенко, представитель МИД Украины

В настоящее время президент Владимир Зеленский выразил соболезнование семьям жертв, погибших в аварии. В настоящее время на месте ДТП работают украинские консулы.

Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше.

Фото: ТАСС

