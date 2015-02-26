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Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше
Сегодня, 10:44
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lesjasap

Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше

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В аварии также пострадали 15 человек.

Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше. Об этом в собственном аккаунте в Twitter сообщил представитель внешнеполитического ведомства Киева Олег Николенко. По данным чиновника, трагедия произошла с транспортным средством, который шел по рейсу из Познаня в Херсон. Авария зафиксирована на дороге около города Кашице.

Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии

Олег Николенко, представитель МИД Украины

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Фото: Novyny.24tv.ua

Теги: автобус, кашице, польша, херсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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