В аварии также пострадали 15 человек.

Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше. Об этом в собственном аккаунте в Twitter сообщил представитель внешнеполитического ведомства Киева Олег Николенко. По данным чиновника, трагедия произошла с транспортным средством, который шел по рейсу из Познаня в Херсон. Авария зафиксирована на дороге около города Кашице.

Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии Олег Николенко, представитель МИД Украины

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Фото: Novyny.24tv.ua