Вадим Рабинович рассказал о формировании в стране боевой группы по устранению неугодных правительству журналистов.

В Верховной Раде пообещали Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного Николая Чаушеску. Представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире YouTube-канала NewsOne предположил, что действующий президент Украины повторит печальный конец румынского социалистического лидера.

То есть, теперь на Украине можно избивать журналистов – Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно – Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно – Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же! Вадим Рабинович, украинский парламентарий

Украинский депутат обвинил Владимира Зеленского в фашистском режиме. Он добавил, что глава страны санкционировал создание силовой группы из 20 человек, которая будет нападать на местных журналистов. Он заявил, что бойцы будут физически устранять неугодных властям корреспондентов и политиков.

Минздрав Украины вновь заявил об отсутствии планов регистрировать "Спутник V".

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