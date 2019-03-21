Депутаты приняли в первом чтении законопроект по отказу от перехода на летнее время.

На Украине нашли еще один способ "отдалиться" от России. На заседании в Верховной Раде депутаты приняли законопроект, отменяющий ежегодный переход с летнего времени на зимнее. Парламентарии уверены, что в стране следует установить единое киевское время. В пояснительной записке указывается, что такие изменения помогут "реинтеграции временно оккупированных территорий", а также положительно скажется на здоровье населения. Законопроект принят в первом чтении 277 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документу предстоит пройти через второе чтение.

Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. пояснительная записка к законопроекту

Напомним, что сейчас Украина переводит часы два раза в год. Такой график установил кабинет министров еще 13 мая 1996 года. Ранее депутаты и чиновники уже дискутировали по поводу внесения правок в постановление. Однако до сих пор страна переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее - в последнее воскресенье марта.

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Фото: Верховная Рада