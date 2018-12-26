Эксперт: "Минусов перевода часов на сезонное время достаточно много"

Доводов в пользу каждой точки зрения достаточно.

Законопроект о возвращении сезонного перевода времени снова вызовет дискуссии по этому вопросу. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Вопрос вокруг перевода часов в России имеет многолетнюю историю и всегда вызывал массу дискуссий. Одни считают, что перевод однозначно нужен, так как дает возможность пользоваться светлым временем суток наиболее оптимально. Другие придерживаются мнения, что нужно оставить часы в покое, закрепив в РФ навсегда зимнее время. Третьих вполне устраивает нынешний летний вариант на циферблате и они тоже против регулярного хаоса с переводами. Павел Грибов, доцент Кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС.

Доводов в пользу каждой точки зрения достаточно. Например, зимнее время дает возможность эффективнее использовать световой день. Однако в мире не так много государств, которые продолжают переводить стрелки дважды в год. В Европе, это делают считанные страны, скорее отдавая дань традициям, чем исходя из каких-то практических соображений.

Депутат Андрей Барышев предложил законопроект о возвращении в Россию перевода времени. В пояснительной записке указано - стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад. По словам законодателя, проект разработан для более благоприятной системы исчисления времени, которая даст возможность более эффективно пользоваться светлым временем.

Если говорить об экономическом смысле перевода часов, то российские специалисты углублялись в вопрос очень детально. После множества расчетов эксперты пришли к выводу, что "подстраивание" рабочих часов под светлое время суток дважды в год дает возможность экономить электроэнергию – осветительные приборы включаются на меньшее время. Однако и здесь развернулись дискуссии – эффект от экономии получился мизерным. Большинство специалистов пришли к выводу, что экономический эффект от перевода стрелок не стоит тех усилий, которые затрачиваются на внесение сумятицы. Да и смысла экономить киловатты в России, где их дефицит не ощущается, просто нет. Зато при системе перевода часов люди дважды в год опаздывали на работу, срывали графики и иным образом "портили статистику", просто забыв перевести стрелки в нужный день. То есть даже мизерный практический смысл перевода перечеркивался. Павел Грибов, доцент Кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС.

Напомним, в России смена летнего и зимнего времени была прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года россияне последний раз перевели стрелки часов и перешли на постоянное летнее время. В 2014 году Владимир Путин подписал закон о переходе России на постоянное зимнее время.

Минусов перевода часов более чем достаточно, и население России прекрасно все их чувствовало до "реформы". Из-за непереведенных вовремя стрелок люди опаздывали на поезда и самолеты, срывали встречи и рабочие графики. Сейчас россияне освоились с одним режимом времени, и практического смысла вновь ломать устоявшуюся систему не просматривается. Есть еще и медицинский довод против возврата к прежней системе. Дважды в год привычный биологический ритм человека сбивается – организму приходится подстраиваться на новый режим сна и бодрствования, что, по словам медиков, нежелательно и даже вредно. Так что организм человека при нынешнем отсутствии перевода стрелок не получает лишних ненужных стрессов. Павел Грибов, доцент Кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС.

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