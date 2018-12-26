Эксперт оценил ущерб России от санкций иностранных государств

В список ограничительных мер попадают антидемпинговые пошлины, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, санкции.

Вероятный общий ущерб, нанесенный ограничительными мерами в отношении России, среди разных стран составил $6,3 млрд. Об этом сообщило ФБА "Экономика Сегодня". В список ограничительных мер попадают антидемпинговые пошлины, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, санкции.

Наибольшее число ограничений введено Евросоюзом - они нанесли ущерб $ 2,42 млрд. По количеству мер за ним следует Украина - ущерб оказался значительным, $775 млн. Третье место заняла Индия - 16. США были только на шестом месте.

Озвученный МЭР перечень по значимости ущерба отражает торговый оборот России с этими странами и регионами. Несмотря на то, что США - главный застрельщик санкций, оборот со Штатами у нас небольшой, и соответственно, потери несущественные. Другое дело Евросоюз, наш главный партнер. Важно также учитывать, что несмотря на какие-то ограничения в мировой экономике, все-таки некие постулаты рыночной экономики никто не отменял, и любого рода репрессивные, санкционные меры - и контрмеры, за ними следующие - пугают игроков на рынке. То есть в массе своей война санкций рынку не нужна, она мешает бизнесу и не вызывает никакого удовлетворения. Если говорить о $6,3 миллиардах, это не те цифры, которые способны очень драматично развернуть экономические тренды в России, но то, что санкции могли стать одним из факторов изыскания дополнительных средств в бюджет, такое возможно. Впрочем, тот же НДС даст бюджету больше, чем то, что мы потеряли от этих санкций. То есть бюджет мы в любом случае пополним и восполним, главный же эффект от санкций - снижение экономической активности на международных рынках. Константин Ордов, заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова.

По мнению Ордова, действие санкций не распространяется на все сферы и иногда оказывается более сегментированным, чем может казаться.

Надо понимать, что мы живем в глобализованном мире, и оградиться полностью от интеграции с мировой экономикой не удастся. Рассматривать этот ущерб нужно как снижение конкурентоспособности нашей экономики, выраженное в приведенной сумме. Если мы посмотрим на наш товарооборот с Европой, он, несмотря на санкционный режим, падать перестал. Вызвано это тем, что санкции, как правило, касаются узких отраслей, имели в основном персональный характер и распространялись на финансовый рынок. А вот то, что они носят долгосрочный характер, это как раз неприятно. Константин Ордов, заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова.

Ранее сообщалось, что в 2019 году курс рубля сильно не изменится.

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