Эксперт: В 2019 году курс рубля сильно не изменится

Проект новых санкций США существенно не изменит баланс рисков заложенный в стоимость рублевых активов.

Финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин не считает, что новый пакет санкций против России приведет к серьезному ослаблению рубля. Об этом он рассказал ФБА "Экономика сегодня".

По мнению эксперта санкции сената США, носят исключительно косметический характер и не многим отличаются от прошлогодних ограничений. Он отметил, что документ существенно не изменяет тот баланс рисков, который заложен в стоимость рублевых активов, и курс рубль-доллар в 2019 году будет колебаться на средней отметке в 65 рублей. Нигматуллин привел в пример законопроект прошлого года, который подразумевал намного более жесткие меры в отношении России, однако поддержки большинства он не нашел. Та же судьба вполне может ожидать и новый проект сената, который может получить негативный отзыва Минфина.

Напомним, что 14 февраля, в США представили новый пакет санкций, которые должны коснуться российских банков, энергетических компаний, суверенного долга, а также сферы сжиженного газа за пределами страны.

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